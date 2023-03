Defensoria entrega arrecadações a vítimas de deslizamento em Manaus

Para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas, doações podem ser feitas das 8h às 16h, na sede do DPA-AM, na avenida André Araújo, 679, Aleixo. Neste momento, a prioridade é para a arrecadação de kits de higiene pessoal e limpeza.

Manaus/AM - Roupas, sapatos e kits de higiene foram entregues, nesta sexta-feira (17), pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) no Depósito Fundo Manaus Solidária. Os itens foram arrecadados durante a ação solidária “SOS Manaus” e foram destinados às famílias afetadas pelo deslizamento de terra que deixou 8 pessoas mortas no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, no último domingo (12).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.