Defensoria e Cáritas firmam acordo para ajudar vítimas de violência sexual em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) assinou, nesta quarta-feira (10), um acordo de cooperação com a Cáritas Arquidiocesana de Manaus para o enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no estado. O acordo visa o fortalecimento do projeto “Içá - Ação e Proteção, desenvolvido pela Igreja Católica.

A atuação da Defensoria será na oferta de assistência jurídica gratuita e no acompanhamento processual (criminal e civil) de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual e os seus responsáveis, que são atendidos pelo projeto. Os atendimentos devem acontecer na sede da Cáritas, no Centro.

No Amazonas, o projeto “Içá - Ação e Proteção” atua nos municípios de Manaus, Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Novo Airão e Itacoatiara.

Regiões de atuação da Defensoria

- Região Metropolitana: Manaus, Careiro Castanho, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva.

- Polo do Baixo Amazonas: Parintins (sede), Barreirinha e Nhamundá.

- Polo do Médio Amazonas: Itacoatiara (sede), Itapiranga, Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba.

- Polo do Madeira: Humaitá (sede) e Apuí.

- Polo do Médio Solimões: Tefé (sede), Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Jutaí, Fonte Boa e Japurá.

- Polo do Alto Solimões: Tabatinga (sede), Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins.

- Polo de Maués: Maués (sede) e Boa Vista do Ramos.

- Polo de Coari: Coari (sede) e Codajás.

- Polo do Purus: Lábrea (sede), Canutama, Pauini, Tapauá e Boca do Acre.

- Polo do Médio Madeira: Manicoré (sede), Borba, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte.

- Polo do Alto Rio Negro: São Gabriel da Cachoeira (sede), Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro.

- Polo Rio Negro-Solimões: Manacapuru (sede), Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Novo Airão.

- Polo do Juruá: Eirunepé (sede), Carauari, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Envira – com atendimentos virtuais já iniciados.