De Zeca Pagodinho a padre Fábio de Melo, #SouManaus Passo a Passo 2023 tem atrações divulgadas

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou na noite desta quinta-feira (13), a lista de todas as atrações do #SouManaus Passo a Passo 2023. O evento vai ocorrer entre os dias 5 e 7 de setembro.

Uma das boas notícias para o evento é que, segundo o Prefeito David Almeida, não será usada verba pública para pagar os artistas que estarão no evento. Os cachês das atrações serão todos pagos pelos patrocinadores.

O padre Fábio de Melo, foi uma das primeiras atrações anunciadas da noite. Ele fará parte das atrações para o público gospel. Além dele, estarão presentes também, Isadora Pompeo, Israel Salazar e Casa Worship. Já os que amam Rock, poderão curtir Humberto Gessinger e Biquini Cavadão. Outras atrações confirmadas são Kevin o Chris, Zé Felipe, Marina Sena, Zeca Pagodinho e Murilo Huff, além dos mais de 600 artistas locais, no evento deste ano.

O Prefeito afirmou ainda que terão atrações internacionais, uma do pop e uma eletrônica, que deverão ser anunciadas nas próximas horas, por questões contratuais. Ele aproveitou para esclarecer os boatos de que o DJ David Guetta havia sido confirmado no evento. Segundo o prefeito, uma página que não é oficial anunciou a atração, que não está confirmada no evento, causando confusão no público.

A cantora Joelma foi confirmada para o esquenta do Passo a Passo, que vai ocorrer na Zona Leste. David Almeida adiantou também que o próximo #SouManaus Passo a Passo, de 2024, deve ocorrer em julho do próximo ano, com data que deve ser confirmada.