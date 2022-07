De técnicas de redação a oratória, projeto oferece 2,4 mil vagas em cursos

As aulas vão acontecer de forma presencial nos polos do Centro Universitário do Norte, na Djalma Batista, Centro de Manaus e Cidade Nova.

Manaus/AM - O Projeto Capacita está oferecendo mais de 2.400 vagas em mais de 40 cursos de qualificação gratuitos em Manaus. Os cursos são nas áreas de saúde, exatas e humanas, e as inscrições podem ser feitas através do link https://is.gd/CapacitaUNN2022

