De Rosemary Pinto a Zezinho Corrêa: Veja as personalidades que o Amazonas perdeu para covid em 2021

Manaus/AM - O ano de 2021 foi de muitas perdas para a Covid-19 para os amazonenses. Entre as vítimas da doença, estão várias personalidades do meio artístico, da saúde, da comunicação entre tantos outros. No dia 22 de janeiro, a Dra. Rosemary Costa Pinto, que era diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), morreu por complicações da doença. Reconhecida por seu trabalho na linha de frente, Rosemary era conhecida por levar à população os dados sobre a covid e alertar sobre os cuidados para evitar a transmissão. Uma perda também muito significativa de 2021 em Manaus foi de Zezinho Corrêa, vocalista da banda Carrapicho, que morreu após o agravamento de uma infecção ocasionada pela covid-19. Zezinho levou o ritmo do boi bumbá para o mundo, principalmente na Europa, com o hit “Tic Tic Tac”. A morte da cantora Roci Mendonça, 39, backing vocal do grupo do Boi-Bumbá Garantido, no dia 9 de janeiro, também foi de muita comoção, pois estava grávida do primeiro filho e precisou ser submetida a uma cesária de urgência para salvar a criança. Confira outras figuras importantes do Amazonas que nos deixaram em 2021. Luiz Fernando Nicolau, dono da Samel Otávio Raman Neves, dono do grupo Em Tempo

Bernadete Moraes, proprietária do Beth Balanço Desembargador Aristóteles Thury, presidente do TRE Desembargador Djalma Martins Luis Augusto Pestana, Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Amazonas Mário Tadros, vice-presidente da Fecomércio no AM Procuradora Antonina Maria Castro Francisco Cruz, ex-procurador do Amazonas

Porfírio Almeida, ex-secretário de obras de Manaus

Walid Aziz, irmão do senador Omar Aziz

Jorge Alberto Souto Loureiro, ex-presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA)

Jornalista amazonense Agnaldo Oliveira Gomes Jornalista Izinha Toscano Professor e ativista Luiz Fernando Santos Professora da Ufam, Vânia Pimentel Reitor do Ifam, Prof. Antônio Venâncio Castelo Branco Escritor indígena amazonense Ely Macuxi Dom Sérgio Castriani, arcebispo emérito de Manaus Ruy Scarpino, técnico e ex-jogador J. Carlos Portilho, nome histórico do Caprichoso Cantor Junior Lira Marcos Assayag da Silva, 59, irmão do levantador de toadas do boi Garantido, David Assayag

Paulinho Faria, ex-apresentador do Boi Garantido Rafael do Carmo Araújo, compositor do boi garantido

Júnior de Souza

