De roçador a analista de RH, o Sine Amazonas oferta 132 vagas de emprego

Manaus/AM - A semana começa com a oferta de 132 vagas de emprego no Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), para esta segunda-feira (25).

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Confira o mix de vagas:

08 VAGAS: ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no uso de roçadeira, conhecimento em serviços de conservação e manutenção de áreas verdes, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Gestão de Recursos Humanos, Psicologia ou Administração

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de cadastro de admissões e descrição de cargos, ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: SERVENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em andaimes geral e manutenção, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego.

OBS: Ter informática básica, boa comunicação, habilidade para atendimento ao público, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe e atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em vendas e comércio em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FORNEIRO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em forno de padaria em geral, ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GERENTE DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em processos de gerenciamento na área de panificação, informática e pacote office, ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em carga, descarga e manuseio de mercadorias em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Técnico em Informática

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em manutenção de hardwares e softwares, suporte Help Desk, manutenção em estruturas de rede e telefonia, possuir CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria “E”, curso de direção defensiva e MOPP, ter a documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS Desejável conhecimento em vendas e comércio em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para residir no interior do estado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico em Refrigeração

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de NR-35, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SALGADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de vendas em geral, ser residente dos municípios de Humaitá, Lábrea, Eirunepé, Itamarati, Tonantins, Tabatinga, ter a documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Podendo ser experiência avulsa, ter conhecimento geral em cortes de peixes, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência como padeiro, confeiteiro ou salgadeiro, ter conhecimento em panificação em geral, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: AUXILIAR DE FRIOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em corte de presunto, queijo, laticínios em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de TBO e 5S, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em rotinas administrativas, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em lavagem e tratamento de piso, saber manusear enceradeira, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: MOTOBOY (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria “A”, ter disponibilidade de horário, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Ter habilidade para atendimento, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Ter informática básica, ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.