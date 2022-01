De motorista a carpinteiro; Sine Manaus divulga 253 vagas de emprego

Manaus/AM- O Sine Manaus divulgou 253 vagas de emprego em várias áreas de atuação, para esta sexta–feira (28), de 8h às 17h. O candidato que desejar concorrer a uma das vagas disponíveis, deve enviar mensagem para os números de WhatsApp disponibilizados na vaga pretendida, informando nome completo, CPF e a vaga de emprego. A equipe responsável entrará em contato para solicitar o envio de documentação necessária.

Os atendimentos presenciais do posto da galeria Espírito Santo, no Centro, estarão suspensos por 15 dias, retornando no dia 1º/2.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta–feira:

Vagas Novas – 15

4 vagas – Vendedor de Consórcio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Vendas de Consórcios, prospecção de clientes e vendas externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 03/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Verificar, receber, separar e embalar os produtos e materiais dentro de um estoque.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manter a comunicação com o cliente, se mostrando empático e não invasivo, para fortalecer a relação cliente empresa.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”;

Atividades – Supervisionar a armazenagem dos produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Liderar equipe, fazer conferência de entrada e saída de produtos, assegurando a integridade do estoque. Acompanhar e responder pela equipe de inventários, conferir notas fiscais, verificar estocagem e distribuir produtos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Manicure

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atender clientes e prestar tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cabeleireiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar diversos tratamentos nos cabelos de homens e mulheres de todas as idades, questões estéticas ou visando à saúde capilar do cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento e levantamento das necessidades dos clientes, executar vendas de produtos e serviços e conferir os produtos que foram escolhidos pelo cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar análise e apuração de impostos, análise e conciliação de contas contábeis, acompanhar os processos e fiscalização junto aos órgãos Municipais, Estaduais, Federais e realizar fechamento mensal de faturamento, contábil e financeiro.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, realizar cortes de carnes e desossa.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no corte de carnes, realizar atendimento ao cliente e realizar limpeza e organização do setor.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber e registrar mercadorias, realizar abertura e fechamento de caixa e realizar atendimento ao cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar compras, negociação, cadastrar e contratar serviços de fornecedores e transportadores.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 1/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 238

4 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Mopp atualizado, direção defensiva e curso de informática básica e Carteira Nacional de Habilitação “E”;

Atividades - Conduzir e manobrar veículos tracionados, containers e cargas soltas para movimentação.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 07/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – O candidato deve estar cursando a partir do 2° Período;

Atividades - Noções contábeis, lançamentos e classificação.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em Promob;

Atividades – Elaborar projetos de acordo com o plano de necessidades de briefing realizado pelo consultor; revisão e análise estrutural de projeto; colocar ferragens, furações, usinagens e demais acabamentos e detalhes e construtividade quando necessário; ajustes de projeto e renderização.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência - Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Medição física de ambientes do imóvel do cliente; Desenho e registro dessas medições em documentação; que ele possa entregar medidas digitalizadas;

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Verificando a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos através do Promob, certificando-se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente e visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens e envio de projetos para fábrica.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Supervisor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Arquitetura;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar acompanhamento com cliente, supervisionar montadores e fechar contratos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “D” com experiência em 3X4 ou caminhão baú.

Atividades – Transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rotas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir pacote office Avançado;

Atividades – Fazer a separação e conferência de mercadorias, auxiliar nas operações de recebimento de mercadorias.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir os cursos NR-35 (segurança no trabalho em altura) e NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção) efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeiras, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em Promob;

Atividades – Execução de Projetos de confecção de modulados planejados; designer de interiores.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimentos em licitações e planilhas em Excel; Residir nos bairros adjacentes São Raimundo, Compensa, Aparecida, Glória e Matinha;

Atividades – Organizar documentos, controlar contas a pagar e receber, folhas de frequência, anotar saídas e entradas dos materiais técnicos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimentos em manutenção de Split, Acj, Self, Piso, Teto, NR-10 E NR-35. Residir nos bairros adjacentes: São Raimundo, Compensa, Aparecida, Glória e Matinha;

Atividades – Montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Operador de Caixa – Vaga Exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar a abertura e fechamento de caixa, recebimento de compras em dinheiro, cartões e PIX.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Escolaridade – Ensino superior em Administração, Engenharia Elétrica ou Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Inglês Intermediário, Pacote Office Avançado, Conhecimento em refrigeração, sólidos conhecimentos na política do PPB;

Atividades – Coordenar projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas tecnologias, protocolos e aplicações em redes de computadores. Realizar divulgação dos resultados dos projetos de pesquisa e promover a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar no controle das planilhas de planejamento de consumo de materiais e uso de equipamentos;

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Programar entregas e montagens de móveis e estofados em geral.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência - Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar as equipes de vendas, acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento. Acompanhar negociação de preços e prazos de entrega e estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir curso Moop Atualizado, CNH "D" Atualizado para remuneração;

Atividades – Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de depósito – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria.

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR11 atualizado e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Informática básica ou avançada;

Atividades – Ter experiência com vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Vendas de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter amplo conhecimento em produtos eletrônicos.

Atividades – Auxiliar de Vendas de Produtos Eletrônicos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Eletricista de Força e Controle

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atividades de eletricidade de Alta Tensão.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar visitas agendadas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica ou Eletrotécnica;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - Morar nos bairros Cidade Nova, Nova Cidade, Viver Melhor ou Lago Azul.

Atividades – Consertar máquinas industriais e trabalhar com solda e ferramentaria.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar e testificar conformidade de matérias-primas, insumos e embalagens e coletar amostras nas produções para análise.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção Industrial PL

Escolaridade – Curso técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial ou formação mínima profissionalizante em Mecânica;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção no parque Industrial, preparando atividades de manutenção periódica, inspeções preditivas e de rotas, lubrificações, manutenções autônomas ou manutenções corretivas programadas ou não programadas, executar desmontagem e montagem de sistemas, máquinas e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Merchandising

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - Ter Curso de Excel Intermediário, Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade e condução própria.

Atividades – Realizar visita e atendimento ao cliente, vendas e prospecção de clientes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – Ensino superior em Qualidade;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conferir e checar carga do modal de duas portas, analisar produto e entender sobre os processos de qualidade.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental incompleto;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Eletricista Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Eletromecânica completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR10 e NR35 dentro do prazo de validade;

Atividades – Fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR33 e NR35 dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar a manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar as atividades de manutenção, avaliar as condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar nos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar os serviços de Auxiliar de Solda, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar os serviços de limpeza em geral, como pisos, paredes, tetos, sanitários e vidraças.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Automóveis Pesados – Vagas Exclusivas Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar consertos, manutenção e revisão dos veículos pesadelos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Diferencial possuir conhecimento em Operador de Empilhadeira;

Atividades – Transporte e distribuição, organizar o transporte de mercadorias e serviços, controlar horários, custos e tempo estimado para a realização de cada tarefa; Administração e controle, analisar os dados da operação, satisfação e produtividade; Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – Técnico em Mecânica ou Elétrica completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, preditivas, corretivas e revisões; Manter o sistema de refrigeração da unidade em perfeitas condições de funcionamento necessárias; Zelar pelos custos relacionados à manutenção, bem como pelo consumo de água, luz, etc.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Informática Básica e Avançada;

Atividades – Atendimento ao público, recebimento, preparação e embalo de lanches para delivery e balcão e limpeza de equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – Ensino superior em Administração ou Contabilidade completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Vivência em emissão de notas fiscais e rotinas administrativas; Negociação, Excel avançado, conhecimento no sistema SAP e IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado).

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área de conhecimento;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato precisa ter conhecimento da região norte e perfil de vendedor;

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cumprir as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa, auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria nas dependências das unidades, conforme demanda e orientação da supervisão imediata.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92)98842-1104 e (92)98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter o curso de informática básica e habilidades com planilhas;

Atividades – Auxiliar nas áreas de vendas, finanças, logística e operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92)98842-1104 e (92)98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter o Curso de Operador de Empilhadeira dentro do prazo de validade;

Atividades – Auxiliar nas áreas de vendas, finanças, logística e operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92)98842-1104 e (92)98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.

Vaga disponível até o dia 28/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

Para concorrer a uma das vagas citadas, o candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site do Ministério do Trabalho e Previdência, e para concorrer às vagas, deve acessar o site Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.

Para os serviços de orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).