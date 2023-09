David Guetta volta a agradecer público pelo amor e energia após show no 'Sou Manaus'

Manaus/AM - O DJ David Guetta agradeceu ao público pelo show durante o 'Sou Manaus Passo a Paço'. Ele foi o headliner do palco Bradesco – Guardião da Amazônia, no dia 5 de setembro, na abertura do evento, no Centro da cidade.

“Manaus definitivamente foi outro nível!!!!!!! Obrigado pelo amor e pela energia. Mal posso esperar para estar de volta”, escreveu ele, nesta quarta-feira (13), no Instagram. O post já foi curtido por mais de 112 mil pessoas.

A publicação do DJ, na plataforma Malcher, foi seguida de um carrossel de fotos durante sua apresentação, com a música “Satisfaction”, na versão com Benny Benassi, lançada há 21 anos.