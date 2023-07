David Guetta deve ser anunciado como atração internacional do Passo a Paço em Manaus

O anúncio oficial de todas as atrações do Passo a Paço será realizado pelo prefeito David Almeida (Avante) às 18h de hoje, em evento no Palácio Rio Negro. O festival será realizado entre 5 e 7 de setembro.

Manaus/AM - O DJ David Guetta deve ser anunciado nesta quinta-feira (13) como a mega-atração internacional do Festival Sou Manaus - Passo a Paço 2023. A informação foi anunciada pelo jornalista José Norberto Flesch, especialista em música, conhecido por anunciar shows de artistas internacionais no País.

