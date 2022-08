Prefeito ressalta missão de transformar Manaus na capital brasileira do esporte

Manaus/AM - O programa “Manaus Esportiva” foi lançado, nesta segunda-feira (1º), para promover atividades físicas em diversas modalidades esportivas de forma gratuitas em 50 espaços disponíveis na cidade, para alcançar jovens, crianças e idosos. Com a implantação do projeto, o prefeito David Almeida, quer fazer de Manaus a capital brasileira do esporte.

“O esporte é uma das ferramentas mais importantes de inclusão social. Eu sou fruto de políticas públicas na área de esporte. Agora, à frente da prefeitura, determinei que fizéssemos, no momento, 50 núcleos. Hoje, estamos implementando os primeiros 17 e vamos avançar para alcançar o nosso objetivo para a cidade de Manaus”, enfatizou Almeida.

O “Manaus Esportiva” será coordenado pela Fundação Manaus Esporte, nova pasta que assume o lugar da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Dentro do programa, serão disponibilizados outros serviços integrados, como o “Esporte na Comunidade”, “Blitz Esportiva”, “Faixa Liberada”, “Manaus Olímpica” e a Maratona Internacional de Manaus.

A partir desse programa, a gestão municipal poderá investir na realização de eventos importantes, como as Olimpíadas da 3ª Idade, além de conseguir descobrir talentos esportivos.

“Em setembro, teremos a maior de todas as Olimpíadas da 3ª idade. A minha mãe, se estivesse viva, teria ontem, 31/7, completado 87 anos. Eu via como ela se preparava, todos os anos, para essa competição. Agora, vamos dar toda a estrutura necessária para que possamos realizar a melhor competição da história. Queremos também descobrir talentos na juventude. Os jovens são joias que precisam ser lapidadas. Esse é apenas o início do Manaus Esportiva. Estaremos fazendo reformas e recuperando várias praças esportivas da nossa cidade”, afirmou David.

Investimentos

Titular da Semjel, Aurilex Moreira afirmou que agora a Prefeitura de Manaus terá um papel importante na descoberta e formação de novos atletas que representarão o Amazonas em diversas competições nacionais.

“No Esporte, é necessário ter continuidade e oferecer aos jovens que se destacarem, nas diversas modalidades, um auxílio para competir e viajar. Quem sabe não descobriremos os futuros representantes do Brasil nas Olímpiadas. Isso não é difícil, porque Manaus é um celeiro de talentos. Vamos investir na nossa juventude”, afirmou Aurilex.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, deu início, nesta segunda-feira, 1º/8, ao programa “Manaus Esportiva”, que será coordenado pela Fundação Manaus Esporte, nova pasta que assume o lugar da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O evento aconteceu no ginásio poliesportivo Zezão, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, zona Leste. De acordo com o gestor municipal, a iniciativa tem como objetivo fomentar o esporte nos bairros da capital.

“O ‘Manaus Esportiva’ surge como uma opção de esporte, lazer, cultura e entretenimento, dando ao jovem e ao idoso uma oportunidade. Isso nos proporciona levar qualidade de vida. O esporte é uma das ferramentas mais importantes de inclusão social. Eu sou fruto de políticas públicas na área de esporte. Agora, à frente da prefeitura, determinei que fizéssemos, no momento, 50 núcleos. Hoje, estamos implementando os primeiros 17 e vamos avançar para alcançar o nosso objetivo para a cidade de Manaus”, enfatizou Almeida.

O programa “Manaus Esportiva” visa alcançar jovens, crianças e idosos, que poderão praticar diversas modalidades esportivas e lazer em núcleos espalhados pela capital amazonense, de maneira gratuita. A meta é ampliar para 50 espaços disponíveis, promovendo as atividades físicas em todos os cantos da cidade.

Dentro do programa, a Prefeitura de Manaus disponibiliza outros serviços integrados, como o “Esporte na Comunidade”, “Blitz Esportiva”, “Faixa Liberada”, “Manaus Olímpica” e a Maratona Internacional de Manaus.

De acordo com o prefeito, a partir desse programa, a gestão municipal poderá investir na realização de eventos importantes, como as Olimpíadas da 3ª Idade, além de conseguir descobrir talentos esportivos.

“Em setembro, teremos a maior de todas as Olimpíadas da 3ª idade. A minha mãe, se estivesse viva, teria ontem, 31/7, completado 87 anos. Eu via como ela se preparava, todos os anos, para essa competição. Agora, vamos dar toda a estrutura necessária para que possamos realizar a melhor competição da história. Queremos também descobrir talentos na juventude. Os jovens são joias que precisam ser lapidadas. Esse é apenas o início do Manaus Esportiva. Estaremos fazendo reformas e recuperando várias praças esportivas da nossa cidade”, afirmou David.

Investimentos

Titular da Semjel, Aurilex Moreira afirmou que agora a Prefeitura de Manaus terá um papel importante na descoberta e formação de novos atletas que representarão o Amazonas em diversas competições nacionais.

“No Esporte, é necessário ter continuidade e oferecer aos jovens que se destacarem, nas diversas modalidades, um auxílio para competir e viajar. Quem sabe não descobriremos os futuros representantes do Brasil nas Olímpiadas. Isso não é difícil, porque Manaus é um celeiro de talentos. Vamos investir na nossa juventude”, afirmou Aurilex.