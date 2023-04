David Almeida lidera corrida pela prefeitura e pesquisa inclui filho de Amazonino na disputa

Manaus/AM - Nesta semana foi divulgada pesquisa de avaliação do cenário eleitoral para disputa da Prefeitura de Manaus em 2024. O prefeito David Almeida (Avante) surge com vantagem na liderança e até o filho do ex-governador Amazonino Mendes, Armando Mendes (PSDB), foi incluído como um dos possíveis candidatos.

A pesquisa divulgada foi realizada pela Perspectiva e ouviu 1.500 pessoas entre os dias 28 a 31 de março. A margem de erro é de 2,5%.

O resultado da pesquisa apontou o prefeito David Almeida com 31,9% das intenções de voto, na liderança em busca da reeleição. O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) surge em segundo lugar, com 26,2%. Em terceiro está Coronel Menezes (PL), com 9,8%.

Na sequência, praticamente empatados, surgem: o ex-deputado José Ricardo (PT), com 4,8%; o deputado federal Alberto Neto (PL), com 4,2%; e o ex-deputado Ricardo Nicolau (Solidariedade), com 4,1%.

A pesquisa ainda inclui o nome do deputado e presidente da Assembleia Legislativa Roberto Cidade (União), com 2,8%, e o filho do ex-governador Amazonino, Armando Mendes, vem em seguida, com 2,5% dos votos. Em último surge o nome do senador Plínio Valério (PSDB), com 1,3% das intenções de votos.

Confira abaixo a pesquisa completa: