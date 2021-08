David Almeida exonera serv e manda ofício para Caixa reavaliar contemplaçõe

3. O Implurb instaurou processo administrativo para apurar inconsistências e irregularidades nas auto declarações no preenchimento do cadastro;

2. A Gerência de Habitação do Implurb já está notificando todos os servidores contemplados - e que estão fora dos critérios legais - para eventual justificativa ou desistência do contrato;

1. Por determinação do prefeito David Almeida, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) oficiou nesta sexta-feira, dia 20, a Caixa Econômica para que sejam reavaliadas as contemplações, realizadas em sorteio, tomando as cautelas de praxe quanto a eventual distrato e registro de contratos;

A respeito dos questionamentos feitos sobre as denúncias de irregularidades na lista de contemplados do Residencial Manauara 2B, em especial quanto a faixa de renda aplicada, a Prefeitura de Manaus esclarece que:

Em um comunicado, o prefeito informou, ainda, que foi instaurado um processo administrativo no Implurb, que deve notificar os servidores para justificar ou desistir do contrato. Confira:

