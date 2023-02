Cursos técnicos e especializações do Cetam retornam às atividades nesta segunda

Mais de 9 mil alunos dos cursos técnicos e especializações técnicas do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), iniciados em 2022, retornaram às aulas nesta segunda-feira (27) na capital e no interior.

Esses alunos estão distribuídos em 72 cursos que, agora em 2023, entram na fase de conclusão.

Na capital são 2.355 alunos que retornam e no interior são 5.545. Além dos alunos da modalidade presencial, retornam outros 1.274 estudantes da Educação a Distância (EaD) que estão divididos em dois cursos.

A diretora-presidente do Cetam, professora Hellen Matute, acompanhou o retorno na Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison, localizada no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Na ocasião, a presidente reforçou a importância de os alunos concluírem os cursos.

“Concluir o curso é uma porta que se abre para vocês ao mercado de trabalho. Por isso, terminem o curso, não desistam. É importante para vocês a qualificação”, destacou.

Na próxima segunda-feira (06/03) iniciam as turmas de 2023 dos cursos técnicos e especializações técnicas e também dos cursos de qualificação profissional ofertados nos editais do início do ano.