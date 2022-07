Curso gratuito de Noções Básicas sobre Museus abre vagas para este sábado em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para o curso livre e gratuito de “Noções Básicas sobre Museus”, que será realizado neste sábado (16), a partir das 09, no auditório do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado na Bola da Suframa.

O público-alvo do curso são estudantes ou profissionais da área de patrimônio e a formação terá carga-horária de 6 horas. A instrutora Rila Arruda sugere levar uma refeição ou almoçar no local, há uma peixaria dentro do CCPA com refeições a partir de R$ 20. O formulário deste curso está disponível no link: https://bit.ly/3o6OiVR

Inscrições para a Oficina - No dia 17 de agosto, quarta-feira e Dia Nacional do Patrimônio Cultural, Rila Arruda, ministra a oficina “Legislação do Patrimonial Cultural”, uma atividade teórica e prática sobre patrimônio cultural e sua legislação brasileira, enfatizando o diagnóstico do Amazonas e a educação patrimonial. Carga horária: 4 horas. Público-Alvo: estudantes e profissionais das áreas correlatas ao patrimônio cultural. 13h às 17h. Inscrições até o preenchimento das vagas, neste link: https://bit.ly/3yMBQ2m