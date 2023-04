Criminoso encapuzado invade casa e ataca irmãos a tiros em Manaus

As vítimas foram socorridas com vida para o Hospital Platão Araújo, por familiares que presenciaram o ataque.

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam dentro da casa onde moram quando o suspeito invadiu a residência e começou a atirar. O homem de 27 anos foi atingido com tiros no testículo e nas costas. Já o irmão dele foi baleado nos braços.

