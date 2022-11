Criminoso armado faz funcionários de empresa reféns durante assalto em Manaus

Manaus/AM - Um criminoso armado fez cerca de 10 funcionários reféns nesta sexta-feira (11), em uma corretora de seguros de vida na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, em Manaus.

"Ele entrou pedindo um copo d'água e após servirmos ele, anunciou o assalto com uma arma e fez as pessoas como reféns. Ele estava de boné, óculos escuro, uma blusa de manga com uma logo de uma empresa, uma roupa social com uma calça jeans rajada, com uns rasgos e uma bota de trabalho", disse uma testemunha que não quis se identificar.

Segundo a vítima, o homem apontou a arma para a cabeça dos funcionários. "Ele foi pegando o celular de todo mundo e foi puxando as pessoas para que elas fossem para a copa. Todos tivemos que ficar no chão de joelhos e ele com a arma apontada para gente pedindo para que não fizesse nada, e ele sempre querendo saber se a câmera estava funcionando, e que se tomássemos qualquer ação iria atirar", contou.

O suspeito fugiu levando celulares, dinheiro e outros pertences pessoais das vítimas. Ainda segundo as testemunhas, o bandido teve a ajuda de um comparsa que ficou aguardando ao lado de fora da empresa.

Até o momento não há confirmação de prisão e o caso foi registrado em uma delegacia.