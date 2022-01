Crianças do Parque das Tribos são vacinadas contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - As crianças integrantes das comunidades indígenas do Parque das Tribos, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste, recebem neste sábado (29), a equipe de vacinação itinerante da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para a imunização contra a Covid-19.

A equipe estará, das 9h às 14h, em um ponto de atendimento temporário montado na escola municipal Professora Tereza Cordovil, localizada na rua Rio Xingu, 237, para a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos residentes naquela região.

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, a ação, coordenada pela Divisão de Imunização da Semsa, vai permitir que a Prefeitura de Manaus avance na cobertura dos grupos prioritários, conforme anunciado no início da semana pelo prefeito David Almeida.

Poderão ser vacinadas todas as crianças da faixa etária contemplada que estiverem saudáveis e que não tenham recebido nenhum outro imunizante nos últimos 15 dias.

Elas deverão ser levadas ao local de vacinação por um dos pais ou outro responsável, com os documentos obrigatórios para a vacinação: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.

A estimativa, baseada em levantamento prévio, é de que 250 crianças moradoras do Parque das Tribos e do entorno tenham entre 5 e 11 anos, podendo receber a primeira dose da vacina, se atenderem aos critérios de saúde e intervalo com outras vacinas.

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Nascimento, orienta que os pais não esqueçam os documentos exigidos e reforça a importância da imunização contra a Covid-19 para o público infantil. “Infelizmente as crianças também estão expostas ao vírus e, ainda que o número menor que o de adultos, há registros de adoecimentos e agravamento de casos”.

Isabel destaca que a vacinação contra a Covid-19 também já faz parte dos itens de acompanhamento do programa Bolsa Família, assim como as demais vacinas do calendário infantil.

Prioridade

Indígenas e quilombolas fazem parte do grupo prioritário 2 na campanha de imunização do público infantil, iniciada em Manaus no último dia 17.

As primeiras crianças desse grupo a receber a vacina foram as do quilombo Barranco de São Benedito, na zona Sul, na terça-feira, 25/1, e as indígenas da etnia warao, concentradas nos abrigos municipais localizados na zona Oeste, nessa quinta-feira, 27/1, quando também começaram a ser vacinadas as crianças que residem em abrigos e orfanatos, pertencentes ao grupo 3.

De acordo com Isabel Hernandes, a ida das equipes até os locais de concentração desses grupos prioritários tem o objetivo de facilitar a adesão à vacina e garantir o maior número possível de crianças imunizadas.