Crianças de 5 a 11 anos começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - A dose de reforço contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade começou, nesta segunda-feira (09), em Manaus, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que esse público deve receber o reforço, também conhecido como 3ª dose, após o intervalo de quatro meses a partir da aplicação da 2ª dose.

Serviço

Nesta semana, o público de 5 a 11 anos de idade pode ser levado a 32 pontos de imunização, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. As crianças devem ser levadas pelos pais ou responsáveis maiores de 18 anos de idade, com documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e carteira de vacinação.

A lista com todos os endereços e horários de funcionamento, sendo que alguns vão até as 20h, pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. O público também pode ter acesso às informações nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).