Criança torturada pelo pai e madrasta recebe alta após 2 meses internada

Manaus/AM - A criança de quatro anos que estava internada desde junho no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste e no Hospital Delphina Aziz, após ter sido torturada, recebeu alta da unidade nesta quinta-feira (18). O pai e a madrasta do menino foram presos por suspeita de participarem das agressões sofridas por ele.

Na ocasião do crime, a delegada titular da DEPCA, Joyce Coelho, revelou que no dia 31 de maio, a mãe da vítima, que pegava o filho aos fins de semana, levou o menino à DEPCA para denunciar os maus-tratos que ele estaria sofrendo, supostamente, pelo pai e madrasta.

No dia 4 de junho, a vítima deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste apresentando vômitos por ter engolido uma moeda de R$ 1. A criança expeliu o objeto e retornou para a casa do pai.

Seis dias depois, no dia 10 de junho, a criança deu entrada novamente na unidade, desta vez, com uma tampa de pasta de dente na garganta, e apresentando um quadro de parada cardiorrespiratória, precisando ser reanimada pela equipe de saúde. Desde então, o menino está em coma.

O pai e a madrasta do menino foram presos na 'Operação Acalento 1', no dia 15 de junho. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) abriu um inquérito, e o que era tratado inicialmente como um caso de maus-tratos, foi configurado como um crime de tortura.