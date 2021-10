Criança está entre as vítimas em grave acidente em Manaus

Testemunhas afirmaram que o motorista do carro fugiu do local logo após o acidente, deixando para trás os próprios familiares feridos, inclusive a criança.

De acordo com a Polícia, um carro modelo Corsa com 5 ocupantes, sendo 4 adultos e 1 criança, bateu em um motociclista que trafegava no mesmo sentido, e em seguida atingiu Gabriel que pilotava na outra pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Manaus/AM - Uma criança, que não teve o nome e a idade revelada, está entre as vítimas de um grave acidente envolvendo um carro e duas motos, que ocorreu neste domingo (10), na Estrada do Tarumã, zona Oeste de Manaus.

