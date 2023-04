‘Crédito Solidário’: ação concede até R$ 3 mil para microempreendedores em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS), inicia nesta segunda-feira (17), a segunda ação do programa “Crédito Solidário", em Manaus. Os atendimentos vão ocorrer até o dia 20 de abril, das 8h30 às 16h30, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, que fica na rua Tupinambá, 119, Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O valor disponível nesta ação aos pequenos e microempreendedores é de R$ 600 mil para 200 proponentes que poderão receber financiamento de até R$ 3 mil cada. A iniciativa, realizada em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), oferta linhas de crédito desburocratizadas, com juros simbólico, para que trabalhadores informais possam impulsionar seus negócios e conquistem uma fonte de renda segura.

Os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de estado civil, acompanhado do RG e CPF do companheiro. Em caso de aluguel, o proponente deverá portar contrato ou declaração de aluguel assinada com RG e CPF do proprietário.

Além da documentação, é necessário que o empreendedor não possua CNPJ ou MEI, dívidas em bancos, lojas ou protesto em cartório, com exceção de dívidas em lojas de crediário próprio, com limite de até R$ 1 mil. Aposentados e beneficiários de demais auxílios são vetados ao programa.