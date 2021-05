Crateras provocam acidente e prejuízos a moradores de comunidade em Manaus

Manaus/AM - Moradores do bairro Jesus Me Deu estão sofrendo grandes prejuízos com as crateras que se abriram ao longo de todo o Ramal Santa Marta, considerado a principal entrada do bairro.

Os comunitários contam que já acionaram a Seminf e solicitaram a Operação Tapa Buracos no lugar, mas não obtiveram nenhuma resposta. Enquanto isso, vários acidentes com carro e motocicletas já foram notificados no local.

As crateras são tão grandes que há trechos onde não é possível desviar mais, pois a rua está tomada. No último dia 11 de maio, o Portal do Holanda entrou em contato com a Seminf e apresentou o problema.

O órgão afirmou que um engenheiro iria ao local, mas até o momento, ninguém apareceu e nada foi feito. Além dos buracos no ramal, situação semelhante enfrentam motoristas que costumam circular pela Estrada do Tarumã.

A pista também está abandonada no local e os buracos ameaçam a segurança no trânsito.