Covid: Vacinação em crianças a partir de 3 anos começa amanhã em 37 pontos de Manaus

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são mais de 80 mil crianças aptas a receber a proteção ofertada pelo imunobiológico contra as formas graves da doença.

O início da vacinação para esse segmento da população será realizada às 9h, no ponto estratégico de vacinação do Studio 5 Centro de Convenções, localizado no Distrito Industrial, na zona Sul de Manaus.

Manaus/AM - Manaus avança na vacinação contra a Covid-19, ampliando a proteção para as crianças entre 3 e 4 anos de idade, com base na Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que liberou o imunizante CoronaVac para esse público.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.