Manaus/AM - Centro Municipal de Testagem para Covid-19, localizado no Studio 5, foi tomado por uma multidão de pacientes com sintomas da Covid-19 nesta quinta-feira (13). É o segundo dia de funcionamento do local. Covid: Milhares de pessoas lotam Centro de Testagem no 2º dia de funcionamento em Manaus pic.twitter.com/L0gCZyocRh — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 13, 2022 Manauaras têm enfrentado longas filas em hospitais e UBS, devido ao aumento explosivo de casos de covid-19. Além disso, a capital amazonense enfrenta ainda, casos da variante Ômicron, o surto de Influenza H3N2, o período de SRAG e os casos de co-infecção, conhecida como ‘flurona’ (Influenza + Covid). Um vídeo mostra a longa fila formada para a testagem. Segundo pessoas no local, a quantidade de pessoas é de pelo menos 5 mil, para fazer o teste.

