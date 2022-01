Covid: Manaus começa a vacinar amanhã crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência

Manaus/AM - Começa nesta segunda-feira (17), a vacinação de crianças contra a Covid-19. A vacina será inicialmente para as de 5 a 11 anos que apresentem comorbidades ou deficiências (PcDs). A vacina será oferecida em quatro locais estratégicos, onde a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou ambientes exclusivos, lúdicos e adequados às exigências de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) - Parque Cidade da Criança, zona Sul, Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste, e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste, com funcionamento das 9h às 16h; e no shopping Manaus Via Norte, zona Norte, das 10h às 16h.

A população de 5 a 11 anos residente em Manaus, conforme projeção do MS, é de 260.721 crianças e a meta da prefeitura é imunizar 90% desse público. O atendimento será escalonado e, depois dos menores com comorbidades e deficiências permanentes, serão vacinados os demais grupos prioritários, de acordo com a disponibilidade de vacinas.

A ordem de atendimento após o primeiro grupo será: indígenas e quilombolas (grupo 2); crianças que vivem em instituições de longa permanência, como abrigos e orfanatos (grupo 3); e população geral na faixa etária recomendada (grupo 4), contemplando uma idade por vez, em ordem decrescente (de 11 a 5 anos).

As crianças também deverão permanecer no local de vacinação por 20 minutos após a aplicação da vacina, para observação. “O público é delicado e precisamos ter o máximo cuidado em todas as etapas da vacinação”, reforçou a secretária, salientando que a vacina é segura e que os pais devem vacinar seus filhos para que estejam mais protegidos do novo coronavírus.