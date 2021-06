Covid: Mais de 16 mil pessoas ainda não tomaram 2ª dose da vacina em Manaus

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Desse total, cerca de 7.580 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da Coronavac e 8.817 faltam ser imunizados com a vacina da Astrazeneca. Para completar o esquema vacinal contra a Covid-19, é necessário apresentar um documento original com foto e comprovante de residência (cópia e original).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.