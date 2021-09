Covid: Mais de 138 mil pessoas ainda não tomaram 2ª dose de vacina em Manaus

Manaus/AM - De acordo com o “Vacinômetro” municipal, do total da população vacinável na capital – 1.785.793 pessoas – faltam pouco mais de 13% para receber a primeira dose. Registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontam que 138.476 pessoas passaram dos intervalos para tomar a segunda dose, mas o percentual de cidadãos com o esquema completo já chega a 46%.

Para tomar primeira dose, quem estiver na faixa etária de 12 a 17 anos deverá comparecer acompanhado pelo pai ou mãe. Na impossibilidade de um deles, poderá ser uma pessoa maior de 18 anos, que precisará assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para receber a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

A Semsa também oferece o “Filômetro”, ferramenta que informa o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.