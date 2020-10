Covid leva à suspensão de eventos e liberação do Zona Azul em Manaus

Manaus/AM – Publicado na edição do dia 29 do Diário Oficial do Município (DOM), o decreto nº 4.936 mantém a suspensão de eventos em Manaus com a finalidade de reduzir riscos de aglomerações que favoreçam o contágio da covid-19.

Assim, continuam suspensas, temporariamente, a concessão de licenças e autorizações municipais para eventos em Manaus. Além disso, a publicação prevê a revogação, até 30 de novembro também, de emissões de liberações anteriores à pandemia.

Zona Azul

De outro lado, continua suspensa a cobrança do sistema de estacionamento rotativo pago, o Zona Azul, tanto no Centro da cidade quanto no bairro Vieiralves, onde o sistema estava em funcionamento. A prorrogação, prevista até o dia 31/10, foi estendida até o dia 30 de novembro, pelo decreto nº 4.938.

Teletrabalho na prefeitura

Em vigor desde março, o regime de teletrabalho para os servidores públicos municipais está assegurado até 30 de novembro. As secretarias consideradas de serviços essenciais e que se excetuam desse decreto são Casa Militar, secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Comunicação (Semcom), Limpeza Urbana (Semulsp), Infraestrutura (Seminf), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT).