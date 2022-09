Covid: Cerca de 632 mil pessoas estão com 3ª dose de vacina em atraso em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 632 mil pessoas estão com a terceira dose em atraso, e outras 374 mil já podem receber a quarta dose, de acordo com dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), até a última sexta-feira (23).

Um dos esforços da Semsa é para alcançar o público que já completou o esquema vacinal, com as duas doses, mas precisa tomar as doses de reforço (terceira e quarta doses) para restabelecer o nível de anticorpos contra a doença, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Esse grupo representa a maior parte dos “atrasados” da campanha.

A população manauara poderá buscar 87 unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, distribuídas em todas as zonas geográficas, para atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, nesta semana, de segunda (26) a sexta-feira (30).

A lista completa com os endereços das unidades, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem obter mais detalhes por meio das redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).