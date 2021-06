Covid-19: Vacinação para pessoas de 50 a 53 anos começa amanhã em Manaus

Zona Leste - Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Norte - Estacionamento do supermercado Coema, avenida Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Manaus/AM - Pessoas com idades de 50 a 53 anos serão vacinadas contra Covid-19, a partir desta quarta-feira (09), por ordem decrescente de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), devido ao grupo ser maior que a faixa etária anterior, o escalonamento também será por nascimento.

