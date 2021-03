Covid-19: UBSs Móveis passam a atender em novas localidades em Manaus

Manaus/AM - As três Unidades Básicas de Saúde Móveis, que estão fazendo atendimento preferencial a casos suspeitos de Síndromes Gripais e de Covid-19, foram remanejadas para novas localidades dos Distritos de Saúde (Disa) Norte, Leste e Oeste da cidade.

A partir desta segunda-feira (15) a UBS Móvel 01 passa a atender no pátio da Igreja Evangélica Aliança, situada na avenida Jurunas, na Cidade Nova, zona Norte. Até a última sexta-feira (12) ela estava posicionada no estacionamento do Sest/Senat, no Jorge Teixeira. A previsão é de que ela permaneça no novo endereço até o dia 26 de março.

As UBSs Móveis 02 e 04 permanecerão atendendo no Conjunto Cidadão X, na rua Paraná Navilhana, bairro Tarumã, e na escola estadual Gabrielle Colgels, na rua Bela Vista, bairro Puraquequara, respectivamente, até a próxima sexta-feira (19) porque estão nesses endereços desde o dia 8 de março.

As UBSs Móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h. Nas unidades é oferecida consulta com clínico geral, teste rápido ou coleta de amostra para o exame RT-PCR para diagnóstico da doença, de acordo com a indicação do profissional médico. Se necessário, o usuário já sai da unidade com a medicação prescrita, porque as UBSs Móveis possuem farmácias com medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos.