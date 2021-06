Covid-19: Pontos de vacinação Manaus funcionam até as 18h nesta quarta

Manaus/AM - Os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus que estão operando nesta quarta-feira (30), terão o horário de encerramento unificado.

As duas unidades básicas que fechariam às 16h e os cinco pontos estratégicos que fechariam às 17h permanecerão abertos até as 18h e as que teriam atendimento até as 19h (três UBS) ou até as 21h (sete UBS), também ficarão abertas até as 18h.