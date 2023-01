Covid-19: Manaus está sem doses de vacina para crianças de 5 a 11 anos

A prefeitura informa, ainda que, ao mesmo tempo em que espera novas remessas do governo federal, mantém articulação com a Fundação de Vigilância em Saúde Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), que estuda novos remanejamentos de doses do interior do Estado para Manaus.

Os adolescentes a partir de 12 anos e o público adulto também podem seguir buscando os pontos de vacinação, uma vez que há vacina disponível para todas as doses – primeira, para os não vacinados, segunda para os que não completaram o esquema vacinal primário, e as três doses de reforço. Apenas os que receberam a primeira dose de CoronaVac e ainda não receberam a segunda devem aguardar.

