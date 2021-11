Covid-19: Mais de 327 mil estão atrasados com 2ª dose de vacina em Manaus

A lista com os endereços está disponível no site da Semsa (http://bit.ly/localvacinacovid19) e nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Nessa semana, estão sendo disponibilizados 52 pontos de vacinação em toda a cidade, sendo 41 unidades da Semsa, três pontos estratégicos, um na feira Manaus Moderna, três Centros de Atendimento Integral à Criança (Caic) e um ao Idoso (Caimi), e o Millenium Shopping, zona Centro-Sul, com funcionamento de segunda a sexta-feira. O ponto do shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, zona Leste, atende de segunda a sábado. Na quinta-feira (02), reabrem os pontos de vacinação em seis shopping centers.

