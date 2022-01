Covid-19: Mais de 271 mil pessoas estão com 2ª dose de vacina atrasada em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 271.785 pessoas não completaram o esquema de duas doses de vacina contra Covid-19 em Manaus, segundo os dados divulgados, nesta terça-feira (11), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Apesar do número elevado de atrasados, Manaus teve aumento gradativo na vacinação contra a doença nos primeiros dias do ano. O Vacinômetro aponta que no total foram aplicadas 80.868 doses nos primeiros dez dias do ano. O número representa um aumento de 42.941 doses, quando comparados com os últimos dez dias de dezembro, quando foram aplicadas 37.927 doses. A campanha de vacinação contra a Covid-19 disponibiliza em média 50 pontos de vacinação, distribuídos em todas as zonas da cidade, para facilitar o acesso da população que precisa se vacinar.

