Covid-19: Mais de 256 mil estão com a 2ª dose da vacina atrasada em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 256.119 pessoas estão atrasadas com a segunda dose de vacinas contra a Covid-19 em Manaus, até esta quinta-feira (04), é o que aponta os dados Sistema Municipal de Vacinação. Esse número equivale a 16% dos que tomaram a primeira dose.

Para se vacinar, estando na faixa etária de 12 a 17 anos deverá estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos, que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.