‘Corujinhas’ podem voltar a operar até janeiro de 2022 em Manaus

De acordo com o IMMU, uma licitação para a contratação do serviço deve ser lançada em até três meses e a previsão é que os equipamentos comecem a funcionar em janeiro de 2022.

À época, a suspensão do contrato coincidiu com uma denúncia feita pelo Ministério Público sobre supostas irregularidades em licitações.

De acordo com o G1, a capital está sem radares de velocidade há 6 anos, quando a Prefeitura anunciou, em março de 2015, a quebra de contrato com a empresa até então responsável pelo serviço na capital.

