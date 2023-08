Corregedora-geral da Justiça do Trabalho vem a Manaus para correição do TRT11

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A ministra Dora Maria da Costa, que exerce o cargo de Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, tem programada uma visita a Manaus (AM) entre os dias 11 e 15 de setembro. O propósito dessa visita é realizar pessoalmente a inspeção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (que engloba Amazonas e Roraima). Essa inspeção, conforme estabelecido pelo Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), faz parte da agenda regular dos tribunais e tem como finalidade avaliar a performance global ao examinar dados tanto judiciais quanto administrativos.

Enquanto estiver em Manaus, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estará disponível para atender aqueles que desejam apresentar reclamações ou sugestões destinadas a aprimorar os serviços prestados pela Justiça do Trabalho. No dia 11 de setembro (segunda-feira) à tarde, a ministra se reunirá com os desembargadores do TRT-11. Já no dia 13 de setembro (quarta-feira), a manhã será reservada para encontros com representantes da sociedade em geral, enquanto a tarde será dedicada aos juízes de primeira instância.

Durante esses dias, as audiências já agendadas ocorrerão nas instalações do TRT-11, localizado na Rua Visconde de Porto Alegre, número 1265, na Praça 14 de Janeiro. Para solicitar um agendamento, é necessário enviar um e-mail para [email protected] até o dia 26 de agosto.

O edital referente à inspeção ordinária de 2023 foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 21 de julho passado. No ano anterior, as atividades de inspeção no âmbito do TRT-11 ocorreram presencialmente entre os dias 9 e 13 de maio.