Corpo esquartejado é encontrado dentro de geladeira em Manaus

Informações dão conta de que a geladeira estava lacrada quando foi encontrada por catadores que a abriram descobrindo o corpo. Uma multidão de curiosos se formou no entorno do igarapé para acompanhar os trabalhos da perícia. O corpo foi levado para o IML.

Manaus/AM - Na manhã deste sábado (30), moradores do bairro São José 2 encontraram um corpo do sexo masculino esquartejado dentro de uma geladeira em um igarapé localizado na rua Rio Guaíba, em área de rip rap, na zona Leste de Manaus. O corpo de bombeiros foi acionado para remover a geladeira do local inundado.

