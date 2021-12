Construtor de brinquedos faz a alegria de crianças na Feira de Artesanato da Eduardo Ribeiro

Para alegria do construtor de brinquedos, essas são mais oportunidades para produzir as peças que vão colorir a infância. Entre os consumidores, há até colecionadores que adquirem para guardar em casa.

Agora que voltou a funcionar, depois de ficar fechada durante o período mais crucial da pandemia de Covid-19, a Feira de Artesanato vai estar aberta todos os domingos, mesmo no dia 26 e 2 de janeiro, respectivamente após o Natal e Ano Novo, que ocorrerão no sábado, dia 25 e 1 de janeiro.

O projeto de construir brinquedos nasceu com a proposta de trabalhar na Feira da Eduardo Ribeiro, aceita prontamente por ele, que não pensa em aposentadoria. Na primeira feira realizada, ele já estava com seus carrinhos, tanto que já perdeu a conta de quantos produziu e vendeu.

De acordo com elas, seu Vitinho sempre trabalhou muito, tanto que construiu a própria casa e oficina de trabalho dele, desde as paredes até as cadeiras usadas no ambiente.

As cores vivas das peças de madeira de aviões, caminhões e carros bem torneadas, chamam a atenção na banca de exposições do seu Vitinho, como é mais conhecido aquele que é um dos pioneiros da feira, patrimônio cultural da tradicional da cidade, reunindo mais de 250 expositores a cada domingo há 21 anos.

Aos 86 anos de idade, Vítor da Silva Martins comemora 21 anos de trabalho construindo e vendendo brinquedos e alegrias para as crianças e adultos que frequentam a Feira Municipal de Artesanato, Trabalhos Manuais e Produtos do Amazonas dos Artesãos Expositores (AFMAPAEER) na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.

