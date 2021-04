Confirmada vacinação para pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades

Manaus/AM - Manaus começará a vacinar, nesta terça-feira (6), pessoas de 45 a 49 anos com cardiopatia, diabetes mellitus ou obesidade grave (IMC igual ou maior que 40). A nova faixa etária amplia a vacinação contra a Covid-19 do grupo prioritário das comorbidades, que teve início na semana passada, contemplando inicialmente os que têm de 55 a 59 anos e, desde o último sábado, 3, os de 50 a 54 anos.

As pessoas que atenderem aos critérios de idade e doença preexistente e que estejam registrados no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), devem acessar a janela “Consultar 1ª Dose” e ir ao posto de vacinação no dia e hora informados pelo sistema.

O atendimento continua a ser feito nos sete pontos de vacinação, que funcionam com pontos fixos e drive-thru, em todas as zonas geográficas da cidade, das 9h às 16h.

Para receber a vacina, além do documento de identificação original com foto e o CPF, o usuário precisa apresentar laudo médico que comprove uma das três doenças contempladas na etapa atual da campanha. Os diabéticos que não têm laudo podem apresentar a receita médica em papel timbrado oficial do Serviço Único de Saúde (SUS) ou da rede privada de saúde. No caso de obesidade grave (IMC igual ou maior que 40), o usuário pode comprovar essa condição por meio de declaração emitida por médico ou por qualquer profissional de saúde de nível superior (enfermeiro, nutricionista, educador físico, farmacêutico ou outro).

Comorbidades da fase atual da campanha:

Diabetes mellitus

Obesidade mórbida

Cardiopatias: Insuficiência Cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.

Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Universidade Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, Zona Oeste.