Confira as UBS que funcionarão no último 'Sabadão da Saúde' em Manaus

Entre os exames ofertados sem a necessidade de agendamento estão: como coleta de exame preventivo para mulheres de 25 a 64 anos; consultas pré-natal para gestantes a partir do primeiro mês de gravidez; aferição de pressão arterial, exame de hemoglobina glicada e consultas médicas para pessoas com suspeita ou confirmação de hipertensão e diabetes.

Manaus/AM - A última edição do 'Sabadão da Saúde' ocorre hoje em 43 unidades básicas de saúde (UBS) das 8h às 16h com oferta de exames e vacinação contra poliomielite e multivacinação. Confira a lista completa das UBS abaixo.

