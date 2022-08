Confira as UBS que funcionarão neste sábado com oferta de exames e vacina em Manaus

Para as mulheres, em especial, serão oferecidos dois serviços: consultas de pré-natal, a partir de um mês de gestação, para as grávidas que ainda não iniciaram ou estão em falta com uma das seis consultas exigidas para o pré-natal completo; e coleta de exame preventivo para as mulheres que têm entre 25 e 64 anos.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. No sábado, 20/8, quando será realizado o “Dia D de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação”, o número de unidades será ampliado para 106.

Manaus/AM - O primeiro 'Sábado da Saúde', que ocorrerá durante todo o mês de Agosto, ocorre hoje em 50 UBS de todas as zonas da capital com exames gratuitos de preventivo, pré-natal e vacinação. A lista completa das unidades de saúde você encontra abaixo.

