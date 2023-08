Confira programação do festival 'SouManaus Passo a Paço 2023'

Manaus/AM - O maior Festival de Artes Integradas do Norte do país, o #SouManaus Passo a Paço 2023, conta com dois palcos principais, que trarão na line-up a força da musicalidade brasileira, com artistas nacionais e regionais e, em um deles, uma alegoria cenográfica gigante denominada “Guardião da Amazônia”, que traz a temática da ancestralidade indígena. O evento ocorre nos dias 5, 6 e 7 de setembro, na área central de Manaus.

O festival conta com sete palcos, praça de alimentação, feira de artesanato, espaço infantil “Passinho”, espaço moda, espaço gamer, espaço radical equipado com pista de skate, tirolesa, roda-gigante, além dos equipamentos culturais do entorno que estarão abertos para visitação. Os portais de acesso ao evento serão liberados a partir das 16h, mas os shows começam às 17h e tem previsão de encerramento à 1h da manhã em todos os três dias de evento.

No dia 5, o palco localizado na Plataforma Malcher receberá os artistas nacionais: Léo Magalhães, Zé Felipe e Virgínia, e o DJ internacional David Guetta, que terá o show retransmitido, simultaneamente, em todas as áreas de ocupação do festival. No palco localizado ao lado da Alfândega, dentro da área portuária, as atrações nacionais são: o cantor de rock, Humberto Gessinger, e o cantor sertanejo Murilo Huff.

Já no dia 6 de setembro, a programação musical do palco localizado na Plataforma Malcher, com a participação de artistas nacionais, será iniciada pelo cantor de samba Zeca Pagodinho, seguido pelo MC Kevin O Chris, e Marina Sena, que traz no som uma mistura bem própria de ritmos, que vão do samba e reggae ao axé, MPB e dancehall. No palco instalado ao lado da Alfândega, a headliner traz o cantor Lobão e a banda de rock brasileira, Biquíni.

E finalizando a line, no dia 7 de setembro, a programação nacional fica por conta dos artistas: padre Fábio de Melo, Israel Salazar, Isadora Pompeu, banda Amém e o musical infantil “Show da Zelda”.

A programação completa e informações adicionais podem ser encontradas no site oficial do festival: www.soumanauspassoapaco.com.br.

Ação preventiva

Para evitar superlotação e garantir a segurança de todos, o colegiado do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), composto por um representante de cada órgão de controle, segurança e serviços, decidiu que a circulação de pessoas nesses dois pontos serão controladas mediante apresentação de pulseiras, que deverão ser solicitadas, previamente, no portal oficial do evento: soumanauspassoapaco.com.br.

O início do pré-cadastro virtual será liberado nesta segunda-feira, 21/8, a partir das 19h, inicialmente, limitado a um lote de 30 mil pulseiras destinadas ao acesso aos dois palcos localizados dentro da área portuária de Manaus. As pulseiras têm códigos binários de resposta rápida, que armazenarão os dados informados na hora do cadastro.

Critérios

As pulseiras, que possuem sistema antifraude, serão checadas por agentes de segurança, nas baias de revista e acesso ao evento, com leitor de “QR Code” e reconhecimento facial.

Destinadas apenas para acesso a dois, de um total de sete palcos, as pulseiras são limitadas a uma por cadastro de pessoa física (CPF), e serão trocadas, opcionalmente, por 1 quilo de alimento não perecível e/ou 30 garrafas de Polietileno Tereftalato (PET) de qualquer tamanho.