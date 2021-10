Confira a programação do Festival de Circo do Amazonas para esta semana

Manaus/AM - O Festival de Circo do Amazonas segue com programação até o dia 7 de outubro em Manaus. Dentre as atividades estão, oficinas e espetáculos gratuitos em espaços como Circo Marcos Frota, Centro Cultural Barravento, Amazon Master Circus, Ramito Circo, Largo de São Sebastião e Teatro Amazonas.

Confira a programação

Apresentações 4 de outubro (segunda-feira), das 9h às 11h O quê: Show de artistas de circo Local: Amazon Master Circus, avenida André Araújo, 2.800, Aleixo.

5 de outubro (terça-feira), das 9h às 11h O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses Local: Ramito Circo, no estacionamento do Shopping Via Norte, avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

6 de outubro (quarta-feira), das 9h às 11h O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses Local: Ramito Circo

7 de outubro (quinta-feira) Das 9h às 11h O quê: Artistas do Circo Ramito Local: Ramito Circo

20h O quê: Encerramento com o grupo Cacompanhia Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro Necessário agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Oficinas

4 de outubro (segunda-feira), das 14h às 17h O quê: Oficina de Tecido, com José Arenas Local: Centro Cultural Barravento

5 de outubro (terça-feira), das 14h às 17h O quê: Oficina de Lira, com Francine Marie Local: Centro Cultural Barravento

6 de outubro (quarta-feira), das 14h às 17h O quê: Oficina de Handstand, com Jean Winder Local: Centro Cultural Barravento