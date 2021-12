Confira os sorteados para a Fábrica do Papai Noel e espetáculo em Manaus

Manaus/AM- Já está disponível o resultado da campanha Vacina Premiada para o espetáculo "Um presente para o Natal", que será no Teatro Amazonas, e para a visitação na Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, ambos na próxima terça-feira (21).



Os contemplados vão receber, pelo Whatsapp, um link com o código QRCode, que deverá ser apresentado no dia do avento. Confira os contemplados para o Espetáculo 'Um Presente para o Natal' no documento 1 e Fábrica do Papai Noel no documento 2.

Podem participar dos sorteios da Vacina Premiada as pessoas que já concluíram o ciclo de imunização contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única. A campanha já sorteou ingressos para diversas atrações como shows de música, de humor, torneios de futebol e outros.