Confira os endereços dos 84 pontos de vacinação contra a covid-19 em Manaus nesta semana

No total, são 81 UBSs estão ofertando a vacina, além de um no Studio 5, na zona Sul, e outro no Shopping Phelippe Daou, na zona Norte. Também há atendimento no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, na zona Oeste, que vai operar até a próxima quarta (13) com drive-thru.

