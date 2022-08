Confira mapa de acesso ao Passo a Paço 2022 em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (Manauscult), divulgou nesta terça-feira (30), o mapa de circulação para o maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2022”, que acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, na área portuária da cidade.

De acordo com o mapa de fluxo, o visitante terá acesso ao festival pelos portais de entrada que ficarão localizados no início da avenida 7 de Setembro e na rua Governador Vitório, que fica em frente à praça Dom Pedro, no centro histórico de Manaus. As vias do entorno, como as ruas Bernardo Ramos e Henrique Antony, serão bloqueadas a partir das 21h desta sexta-feira, 2/9, pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os moradores do entorno seguirão pela travessa Padre Ghisland, Itamaracá (avenida Epaminondas) e rua Frei José dos Inocentes.

O “#SouManaus Passo a Paço 2022” vai dispor de sete palcos (Caboquinho, Coreto, Tucupi, Passinho, Cultura Urbana, Vitrine de Artesanato Indígena e Teatro da Instalação) que levarão apresentações de mais de 660 artistas locais, 20 nacionais e uma internacional. Serão mais de 100 horas de programação cultural.

Serão mais de 40.000m² destinados para economia criativa, gastronomia, artes circenses, literatura, danças, audiovisual e muito mais. Uma das atrações especiais será o túnel sensorial que levará uma experiência da fauna e flora aquáticas que vão do arredio tucunaré ao delicado peixe-boi. A expectativa de público é de 100 mil pessoas por dia.