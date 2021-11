Confira a lista dos sorteados para o show do Belo em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas realizou, nesta sexta-feira (26), mais um sorteio da campanha Vacina Premiada, desta vez para o show de Belo que ocorre neste sábado (27) em Manaus.

Os 300 sorteados para o show poderão retirar os ingresso entra as 14h e 18h de hoje, no Podium da Arena da Amazônia.

Resultados – Além do site oficial da campanha, os resultados dos sorteios também serão informados por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.