Confira horário dos órgãos municipais de Manaus durante jogo do Brasil na segunda-feira

O decreto, assinado pelo prefeito David Almeida, foi publicado na Edição 5476, do Diário Oficial do Município (DOM), e destaca que as atividades essenciais permanecem em pleno funcionamento como definida em lei, conforme dispõe o § 1 artigo 9º, da Constituição Federal.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus anunciou, nesta sexta-feira( 2), o horário especial de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, das 8h às 12h, na próxima segunda-feira, dia 5, quando a Seleção Brasileira de Futebol entrará em campo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo Fifa 2022.

